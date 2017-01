Peixaria armazena 135 kg de pescado sem documentos e é multada em MS

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, multou em R$ 3.400,00 uma peixaria da cidade após encontrar no estabelecimento 135 kg de pescado sem documentação, na terça-feira (25). A carne foi apreendida.

Os peixes das espécies pintado e cachara estavam cortados em filé, e não possuíam documentos de declaração de estoque. De acordo com a PMA, apesar de não ser um crime, a falta de declaração é infração administrativa.

Os policiais chegaram até a peixaria depois de denúncia anônima, enquanto faziam uma fiscalização de rotina, que tem sido intensificada devido ao período de piracema - quando a pesca fica suspensa para a reprodução dos peixes.

A Políica Militar Ambiental quer saber agora se o pescado foi retirado dos rios de forma irregular, ou seja, fora do prazo permitido.

Veja Também

Comentários