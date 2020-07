Peça de Harley Davidson será rifada para ajudar Rede Feminina de Combate ao Câncer da Capital

Toda a renda da rifa será doada para a Rede Feminina - (Foto: Divulgação)

Integrantes da HOG™️ Rota 67 Campo Grande Chapter estão coordenando uma ação para contribuir com o trabalho desenvolvido pelas voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande no auxílio aos pacientes oncológicos.

O movimento vai realizar uma rifa beneficente e arrecadação de alimentos. A peça rifada é um 1/2 tanque de Harley-Davidson customizado por um artista de renome nacional (@misterluikustompaint). Essa verdadeira obra de arte é chamada de “Where it all began”, lembrando “Onde tudo começou” através da pintura dos fundadores da marca @harleydavidson e @harleydavidsondobrasil.

Para adquirir uma rifa no valor simbólico de R$ 10,00, basta acessar o link. O sorteio será pela Loteria Federal no dia 01/08/2020 no primeiro prêmio.

Toda a renda da rifa será doada para a Rede Feminina e os produto arrecadados também serão destinados para o auxílio aos pacientes oncológicos que necessitam do apoio da Instituição.



A instituição recebe os pacientes vindos do interior do Estado com hospedagem durante o tratamento através da Casa de Apoio, com 20 leitos e média de 1.200 diárias por ano. Além da estadia, são fornecidos aos pacientes alimentação e transporte durante o período do tratamento. A Rede se esforça para que a cada dia o tratamento dos pacientes seja realizado com humanização e amor. O time rosa de voluntárias é movido pela solidariedade.