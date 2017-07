Patrulha Maria da Penha de Campo Grande participa de evento nacional de Segurança Pública

O trabalho de excelência desenvolvido em Campo Grande resultou no prêmio “Práticas Inovadoras de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres” / Divulgação

O XI Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aconteceu nos dias 17, 18 e 19 de julho em São Paulo, contou com a participação da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal de Campo Grande, que foi representada pela chefe da divisão, Nelis Vieira Ribeiro. O trabalho de excelência desenvolvido em Campo Grande resultou no prêmio “Práticas Inovadoras de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres”.

A chefe da Patrulha Maria da Penha ministrou palestra no segundo dia do seminário, quando discorreu sobre a evolução do trabalho da equipe em Campo Grande. Ela apresentou a rotina de serviço, números de medidas protetivas e os números de vítimas acompanhadas por dia. Nelis aproveitou para detalhar como é a atuação da patrulha na Rede de Enfrentamento à Violência à Mulher, desenvolvida na Casa da Mulher Brasileira.

As ações da patrulha no enfrentamento à violência contra a mulher passou a fazer parte do Livro “Práticas inovadoras de enfrentamento à violência contra as mulheres: experiências desenvolvidas pelos profissionais de segurança pública”, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que escolheu entre 58 técnicas, as dez melhores, entre as quais, está a de Campo Grande.

“Participar do evento foi sem dúvida motivador. Foi a oportunidade de trocar experiências, aprender e multiplicar as ações e expectativas sobre o nosso trabalho. Esse destaque foi a materialização do resultado positivo do trabalho prestado pela equipe às mulheres de Campo Grande”, comemora Nelis Vieira.

De acordo com a chefe da Patrulha Maria da Penha, apenas no período de janeiro a junho de 2017 foram realizadas 2.604 visitas às vítimas de violência em Campo Grande.

