Paschal Donohoe, da Irlanda, é eleito novo presidente do Eurogrupo

O ministro das Finanças, Despesas Públicas e Reformas da Irlanda, Paschal Donohoe, foi eleito nesta quinta-feira (9) presidente do Eurogrupo - (Foto: Divulgação)

O ministro das Finanças, Despesas Públicas e Reformas da Irlanda, Paschal Donohoe, foi eleito nesta quinta-feira (9) presidente do Eurogrupo. Ele tomará posse na próxima segunda-feira, dia 13, e deve permanecer no cargo por dois anos e meio. O primeiro encontro sob a presidência de Donohoe está marcado para 11 de setembro de 2020.

O irlandês vai suceder o ex-ministro português Mário Centeno, que renunciou ao posto no mês passado. Centeno liderava o grupo desde janeiro de 2018. O Eurogrupo reúne ministros das finanças da zona do euro, com foco na coordenação de políticas econômicas para o bloco.