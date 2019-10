Participantes do Enem que fariam prova no Alub têm novo local de prova

Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que fariam a prova na unidade Guará do Colégio Alub, em Brasília, vão fazer o teste no Centro Educacional Nº 4 do Guará, conforme informou hoje (24) o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Segundo o Inep, os 412 inscritos que fariam prova no Alub serão comunicados da mudança por e-mail e telefone, além de ter seu local de prova alterado no cartão de confirmação da inscrição e no aplicativo do Enem. As demais unidades do Colégio Alub não estavam na lista de locais de aplicação de provas do Enem 2019.

De acordo com o Inep, a mudança ocorreu para evitar dúvidas e insegurança entre os participantes. A autarquia diz ainda que a alteração no local de prova não acarretará prejuízo aos participantes, uma vez que o Centro Educacional Nº 4 do Guará tem a mesma configuração da instituição substituída.

O Enem será realizado nos dias 3 e 10 de novembro, em 1.727 municípios. Cerca de 5,1 milhões de pessoas farão o exame em 14 mil locais de aplicação de provas.

Colégios fechados

A mudança ocorre devido a problemas financeiros enfrentados pelo colégio. No Distrito Federal (DF), seis escolas da rede de ensino Alub fecharam as portas e deixaram mais de 3 mil alunos sem aulas.

Ontem (24), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) organizou uma reunião com representantes da rede Alub, representantes de sindicatos de professores e de vários outros órgãos do DF ligados à educação, entre outros. Uma das principais preocupações é a transferência dos estudantes para outras escolas, para que terminem o ano letivo, e a disponibilização dos históricos escolares.

Segundo o MPDFT, o vice-diretor da rede, Rodrigo Aragão, disseque cerca de 75% dos estudantes pediram transferência para outras escolas. A rede Alub comprometeu-se a entregar as declarações dos alunos que ainda não receberam a documentação e a não cobrar multa pelas rescisões contratuais.

O MPDFT ressalta ainda que duas unidades da Rede Alub apresentavam situação irregular de credenciamento. Na Asa Norte, o funcionamento estava autorizado apenas até 31 de julho de 2019. A unidade do Gama estava com o credenciamento vencido desde 31 de julho de 2018.

O Ministério Público esclarece que, por lei, os pais e responsáveis pelos estudantes deveriam ter sido informados dessa situação para providenciar a transferência dos alunos para instituições regulares. A Secretaria de Educação do DF disponibiliza informações sobre a situação do credenciamento das escolas particulares na internet.