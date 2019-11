Participantes do Enem já podem deixar local de prova

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem deixar os locais de prova. Ainda não é possível, no entanto, sair das salas com o Caderno de Questões. Somente 30 minutos antes do encerramento deste primeiro dia de Enem, ou seja às 18h30, será permitido levar o caderno para casa.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), desde as 15h30, no horário de Brasília, os primeiros participantes começaram a deixar os locais de prova em todo o país.

Os inscritos fazem, neste primeiro dia de Enem, as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, com 45 questões para cada área de conhecimento, além da redação. No próximo domingo (10), serão aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática.

Sem ocorrências

De acordo com o Inep, não há ocorrências significativas registradas até momento.

A autarquia esclarece que quem está inscrito, mas não conseguiu fazer o exame hoje pode realizar as provas na próxima semana. O participante, nesta situação, não é eliminado e poderá usar o resultado apenas para autoavaliação de conhecimentos. O mesmo acontece com os treineiros, que são os participantes que não vão concluir o ensino médio em 2019.

Ao todo, 5,1 milhões de candidatos estão inscritos no Enem 2019.