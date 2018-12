Parcerias atenderam mais de 14 mil alunos da Reme em projetos de prevenção ao uso de drogas

Parcerias entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed), polícias e instituições públicas contemplaram durante o ano letivo de 2018, 14.760 alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) em projetos de combate e conscientização ao uso de drogas. Entre os principais programas estão o PROESEG “Projeto Escola Segura”, desenvolvido junto a Polícia Municipal e o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), pela Polícia militar.

Pelo Proerd passaram, durante todo ano, 6.260 alunos. As formaturas de alunos das 29 escolas atendidas neste segundo semestre já tiveram início e irão ocorrer até o dia 14 de dezembro. Já o PROESEG formou 8,5 mil alunos do 6º ao 9º ano e EJA em 2018.

O Proerd trabalha com os alunos 12 lições aplicadas por policiais militares capacitados por meio do curso de formação de instrutor, atendendo as escolas conveniadas. O curso é ministrado uma vez por semana aos alunos do 5º ano do ensino fundamental, onde os instrutores contam com um material de apoio (cartilhas) elaboradas pela própria polícia e confeccionadas pela Secretaria Municipal de Educação.

Ao final das lições, são promovidas formaturas nas unidades escolares com entregas dos certificados e medalhas, contando com a participação da família e da comunidade. Neste projeto de parceria foram atendidos no 1º semestre, 28 escolas, 102 turmas, perfazendo um total de 3060 alunos.

Pelo projeto PROESEG, as palestras são ministradas pelo policiais, que têm como objetivo, orientar, prevenir e esclarecer sobre as temáticas de redução dos índices de violência e criminalidade e combate ao bullying, além de fortalecer as regras de convivência na comunidade, foram atendidas 21 escolas do 6º ao 9º e EJA, totalizando 8.500 alunos.

“Tenho que agradecer o carinho que as polícias têm com as crianças. A apresentação das crianças esta impecável. Quando lembramos em drogas, temos que pensar também de outras como o cigarro e o álcool. O consumo destrói a família, a amizade e o cidadão. O que essas crianças aprenderam aqui, levam de aprendizado e nunca deixem de lado o que aprenderam aqui, para evitar esses malefícios”, ressaltou a secretária-adjunta municipal de Educação, Soraia Campos, durante formatura de uma turma do Proerd na escola Senador Rachid Saldanha Derzi, nesta terça-feira (4).

A diretora da escola, Aparecida Santo Andréa, comentou que as crianças gostam do projeto e que ele também leva os estudantes a uma reflexão sobre as consequências que as drogas acarretam. “As crianças adoram os projetos e gostam da aula e isso é o importante. Eles aprendem de uma forma lúdica e tenho certeza que daqui para frente eles irão saber discernir o que é bom e o que é ruim”, disse.

A estudante Ana Beatriz Clemente, do 5° ano, passou pela formação e explica o que aprendeu nas aulas. “No meu futuro lembrarei de todas as coisas que aprendi com o Proerd e vou saber que não devo usar qualquer tipo de droga”, pontuou.

Para a aluna Jenifer Saraiva, também do 5º ano, a formação foi proveitosa e serviu de aprendizado. “Aprendi o que as drogas fazem no corpo. Aprendi e me diverti muito no curso. Penso que poderemos tirar muitas lições para nossas vidas quando ficarmos maiores. Algumas pessoas acabam morrendo pelo uso de drogas”, enfatizou.