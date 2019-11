Parceria vai levar palestras de educação financeira às escolas da Reme

Escolas da área urbana e do campo da Rede Municipal de Ensino (Reme) em Campo Grande receberão, a partir do próximo ano, palestras de educação financeira que visam despertar o espírito empreendedor dos alunos. A iniciativa é resultado de parceria firmada na última quarta-feira (6) pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) em parceria com a cooperativa de crédito Sicredi.

Assinaram o termo de cooperação, o prefeito Marquinhos Trad, a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes e o presidente do Sicredi Campo Grande, Wardes Antônio Conti Lemos. O prefeito Marquinhos Trad destacou a importância de fechar parcerias que acreditam no poder de transformação da educação. Ele frisou que a união entre a gestão e a cooperativa contribui para o desenvolvimento de todos os setores da cidade. “Esperamos bons resultados com essa parceria”, ressaltou o prefeito.

A secretária Elza Fernandes disse que os parceiros que acreditam no trabalho realizado nas unidades de educação colaboram com a proposta pedagógica da Reme, que busca a valorização da realidade dos alunos. “Sabemos como é importante fazer um trabalho diferenciando e hoje estamos colhendo os frutos de um trabalho feito em parceria e dedicação de toda a equipe”, disse.

Para o presidente do Sicredi Campo Grande, Wardes Lemos apostar na educação financeira nas escolas vai além de auxiliar alunos e professores quanto a utilização de créditos, aplicação de recursos e as possibilidades e maneiras de comercializarem seus produtos. “O objetivo é que a criança cresça sabendo valorizar o dinheiro ganho pela família, quanto custa ganhar este dinheiro e como utilizar esses recursos. Queremos despertar o interesse pela educação financeira e, com relação aos alunos da área rural, mostrar que o agronegócio é fundamental para o desenvolvimento do país e incentivá-los a investir no setor”, pontuou.

Aprendizado Lúdico

O material que será utilizado nas palestras que devem ter início já no primeiro semestre de 2020. O foco é no aprendizado lúdi co e o material foi produzido em parceria com os estúdios Maurício de Souza que elaborou três gibis, baseados na cartilha do Banco Central sobre educação financeira.

A diretora Milena Saccuchi, da escola municipal José do Patrocínio, da área rural, destaca que está empolgada com a iniciativa. “Tive acesso ao material e sei que os alunos irão adorar. É um estímulo para nós professores e uma valorização do nosso trabalho porque as palestras irão nos orientar dentro da nossa realidade, do que já produzimos na unidade”, explicou.

Expocampo e seminário

Após a assinatura foram lançadas a terceira edição da Expocampo e do Seminário de Educação do Campo, que irão acontecer a partir desta quinta-feira (7), às 19 horas, no Centro de Formação da Semed e que este ano terão como tema “Agroecologia como perspectiva de sustentabilidade socioambiental na educação do campo”. A proposta das ações é valorizar as práticas pedagógicas, incentivar pesquisas e promover parcerias estabelecidas nas escolas do campo, além de viabilizar a exposição dessas pesquisas e trabalhos realizados nas unidades.

O Seminário da Educação do Campo tem a proposta de apresentar diálogos e discussões que visam o conhecimento e a troca de experiências entre os professores participantes, enriquecendo as atividades já desenvolvidas nas unidades do campo.

As palestras da edição deste ano do evento serão ministradas pelos professores Heitor Romero Marques, professor-doutor em Desenvolvimento Local pela Universidad Complutense de Madrid e pelo professor José Roberto Rodrigues de Oliveira, consultor de diversos organismos internacionais. Atualmente, coordena o curso de Historia da Faculdade JK, além de ter diversas publicações sobre educação e educação do campo. As palestras irão abordar o tema “Educação do Campo: Desenvolvimento Local e Sustentabilidade”

Já na sexta-feira, a parir das 8 horas, também no Cefor, acontece a culminância dos eventos voltados à educação do campo com a Expocampo, mostra que reúne os projetos e produção das escolas do campo da Reme.

Durante o evento, o público poderá conferir os produtos cultivados e elaborados por alunos e professores por meio da Feira do Campo, que acontecerá no corredor do Cefor. No auditório, haverá apresentação das práticas pedagógicas e troca de experiências entre as escolas.

A solenidade de assinatura da parceria contou, ainda, com a presença da secretária-adjunta de Educação, Soraia Campos e técnicos da Semed.