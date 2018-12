Parceria oferece cursos na área de tecnologia da informação de graça para jovens e adultos

Para se inscrever é necessário se dirigir à Incubadora Municipal Norman Edward Hanson – Santa Emília - Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (AgeteC), em parceria com a Softex e os Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e Ministério da Educação, vai oferecer à comunidade campo-grandense o projeto Brasil Mais TI, gratuitamente, na modalidade EAD (Educação à Distância), cursos profissionalizantes na área de tecnologia da informação, programação, desenvolvimento de competências e idiomas. O objetivo é capacitar profissionalmente jovens e adultos e direcioná-los ao mercado de trabalho focando nas áreas de tecnologia da informação.

“Através dessa parceria a população terá acesso a excelentes cursos oferecidos por grandes empresas do mundo todo, como a Microsoft. Normalmente para fazer cursos dessa natureza as empresas cobrariam um valor pouco atraente e é ai que entra a ideia dessa parceria, onde qualquer cidadão poderá se inscrever gratuitamente. Ao participar e cumprindo os requisitos mínimos, o aluno receberá um certificado que certamente enriquecerá o seu currículo com um curso na área da tecnologia da informação”, enfatiza o diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, Paulo Fernando Garcia Cardoso.

No projeto piloto serão oferecidos dois cursos: “Noções Básicas de Computadores” e “Sistemas Operacionais”. O projeto será realizado na Incubadora Municipal Norman Edward Hanson – Santa Emília, de segunda à sexta com duas horas de duração. Para cada curso serão disponibilizadas 10 vagas. A carga horária da primeira turma terá início a partir das 13 horas, finalizando às 15 horas. A segunda turma das 15 às 17 horas. A previsão para o início das aulas é no dia 10 de dezembro e o término dessa primeira etapa será no dia 21 de dezembro de 2018.

“Ficamos honrados em sediar na nossa Incubadora um projeto dessa magnitude. Temos certeza do sucesso do projeto, acreditando sempre na qualificação como certeza de inclusão social” diz Bruno Rossato, coordenador da incubadora Santa Emília.

A Agetec disponibilizará instrutores/monitores para acompanhar e auxiliar os alunos durante o decorrer dos cursos, prestando o suporte técnico necessário para a sua realização.

Incumbido pela Agetec de ajudar a formalizar essa parceria, o diretor de Atendimento e Suporte da Agência, Rodrigo Pereira, confirma: “Quando conhecemos o projeto percebemos o seu potencial e os benefícios imediatos de sua aplicação. É possível que a população se capacite gratuitamente em diversas áreas da tecnologia com cursos que vão do nível básico até o avançado.”

Para se inscrever é necessário se dirigir à Incubadora Municipal Norman Edward Hanson – Santa Emília, no endereço Av. Gen. Alberto Carlos Mendonça Lima, 2251 – Jardim São Conrado entre os dias 03 e 07 de dezembro, das 08:00 até às 17:00. Para mais informações entre em contato através dos telefones (67) 3314-6362 e 3314-6363 ou pelo e-mail: brasilmaisti@agetec.campogrande.ms.gov.br