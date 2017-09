Parceria entre Semed e SED visa elaborar propostas para Base Nacional Comum Curricular

A Base Nacional Comum Curricular foi tema de reunião entre a secretária municipal de Educação, Ilza Mateus, e a secretária estadual de Educação, Maria Cecília Amêndola da Mota, que nessa quinta-feira (31.08) alinharam parceria no sentido de criar um grupo de estudos integrado para construir as propostas que serão utilizadas para a implementação da BNCC nas escolas públicas no próximo ano.

Equipes das duas secretarias também participaram da reunião, que aconteceu na Semed.O coordenador do Núcleo de Implementação da Base Nacional Comum Curricular em Mato Grosso do Sul, Hélio Queiroz Daher, explicou que a ideia é construir propostas em parceria com os demais municípios. “Vamos trabalhar para desenvolver um currículo baseado na estrutura que a Base Nacional vai nos trazer”, disse.

No encontro foi definido que dois técnicos da Semed irão compor esse grupo de estudos para dar início aos trabalhos nos próximos dias. A secretária Ilza Mateus ressaltou que a parceria com a secretaria estadual vai contribuir com a qualidade do ensino oferecido nas duas redes.

“Fiquei muito feliz com a parceria que estabelecemos aqui porque o estudo integrado irá possibilitar propostas em comum e beneficiar a comunidade escolar já que nosso objetivo é um ensino de excelência”, disse a titular da Semed.

Uma parceria entre Estado e Município no processo de matrículas para o próximo ano também foi discutida durante a reunião.

A Base

A Base Nacional Comum Curricular tem sido debatida por técnicos da Semed desde o primeiro semestre, através de encontros e seminários. A BNCC vem sendo desenvolvida desde 2015 por meio de um processo liderado pelo Ministério da Educação, que busca a participação da sociedade, alunos, professores e gestores.

O documento determina os conhecimentos e habilidades essenciais que deverão fazer parte dos currículos de todas as escolas, da Educação Infantil ao Ensino Médio, do país.

Com a nova reformulação da Base espera-se que os alunos tenham direito de conhecimentos, habilidades e conteúdo que são previsto em todo o território nacional. Dessa forma, no caso de uma mudança de região, ele não sofrerá nenhum prejuízo em sua aprendizagem.

