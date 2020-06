Parceria entre instituições viabiliza projeto para o bem-estar de pacientes internados

O projeto surgiu da necessidade de reduzir os níveis de estresse e ansiedade dos pacientes - (Foto: Comunicação UFGD)

Um kit contendo cartilha com informações, jogos e passatempos terapêuticos, além de lápis de cor, caneta, lápis, apontador e borracha, é a nova ferramenta dos profissionais de Serviço Social e Psicologia Hospitalar pela conservação da saúde mental e emocional dos pacientes internados no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD).

O projeto surgiu da necessidade de reduzir os níveis de estresse e ansiedade dos pacientes, especialmente diante das circunstâncias desencadeadas pela pandemia de Covid-19, como a restrição a acompanhantes e visitantes.

As primeiras unidades do kit foram produzidas pelos próprios colaboradores da Unidade Multiprofissional, a partir de doações de material e impressão das cartilhas uma a uma. Na última semana, o projeto ganhou reforço, com o apoio da Unigran na impressão de 50 unidades da cartilha.

Conforme o projeto, que está adequado à Política Nacional de Humanização, os resultados esperados são a diminuição da ansiedade de pacientes e seus acompanhantes, a integração dos usuários com as equipes de saúde e a contribuição para o restabelecimento/recuperação do paciente.