Parceria entre IDAMS e editora Fórum garante doação de mil livros de direito a universidades

Pelo segundo ano consecutivo, a Editora Fórum – a maior em publicações de direito público no Brasil –, em parceria com o IDAMS (Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul), vão doar mil livros de direito público às universidades públicas e privadas do Estado. Segundo o advogado João Paulo Lacerda, presidente do IDAMS, o objetivo é auxiliar na qualificação de profissionais que, porventura, assumam cargos na gestão pública em áreas estratégicas como a de licitações, por exemplo.

Em abril do ano passado, a Editora Fórum doou mil livros de direito público ao IDAMS que, na ocasião, repassou as publicações à UFMS (Universidade Federal de MS), UEMS (Universidade Estadual de MS) e UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados). “O instituto acabou promovendo a interiorização dessas doações e devido ao sucesso da ação, desta vez também vamos doá-los às universidades privadas. Como as obras ficam disponibilizadas nas bibliotecas, os alunos acabam tendo acesso e nossa meta alcançada, que é difundir e propagar o direito público, principalmente o administrativo, no Estado”, explica João Paulo.

No último dia 27 foi realizado o evento de lançamento do XXXIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, no plenário do Tribunal de Contas do Estado, em Campo Grande. O editor e presidente da Editora Fórum, Luís Cláudio Rodrigues Ferreira, fez o anúncio da doação das obras de direito público ao IDAMS e recebeu do instituto um certificado de reconhecimento por sua contribuição para o crescimento da entidade em Mato Grosso do Sul.

Com entrada gratuita, o evento de lançamento do XXXIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo também contou com a abertura do professor Fabrício Motta, presidente do IBDA (Instituto Brasileiro de Direito Administrativo), e o lançamento da segunda edição do livro “Parcerias com o terceiro setor”, coordenado por ele e os advogados Fernando Mânica e Rafael Arruda Oliveira. Na oportunidade, ainda foram divulgados os temas e a lista de palestrantes do congresso, que contará com nomes como Maria Silvia Zanella Di Pietro, Marçal Justen Filho, José dos Santos Carvalho Filho, Weida Zancaner e Márcio Cammarosano.

O congresso será realizado em Campo Grande entre os dias 16 e 18 de outubro, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. O evento acontece anualmente em capitais brasileiras e neste ano homenageará Celso Antônio Bandeira de Mello, professor de direito da PUC/SP e guru do direito administrativo brasileiro.

Conforme a organização do congresso, aproximadamente 80 palestrantes participarão dos painéis de debates do congresso. São esperados por volta de mil congressistas de todo o Brasil, entre eles acadêmicos e professores de direito, advogados, promotores e juízes. O evento tem parceria com a prefeitura de Campo Grande e o governo do Estado.