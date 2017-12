Parceria entre Governo e Corpo de Bombeiros garante maior eficiência no combate a incêndios florestais

Cada kit tem um custo de R$ 28.330,00, totalizando um investimento de R$ 254.970,00 - Texto e fotos: Kelly Ventorym

Na oportunidade em que o governador Reinaldo Azambuja esteve na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), conferindo junto do titular da pasta, Jaime Verruck, o andamento do projeto da Ferrovia TransAmericana, que busca a integração das economias do Brasil e da Bolívia passando por Mato Grosso do Sul, foi entregue à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), para uso do Corpo de Bombeiros Militar, um jipe Agrale ‘Marruá’, no valor de R$ 241.500,00.

O veículo foi entregue ao comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Esli Ricardo de Lima, e ao comandante do Centro de Proteção Ambiental (CPA), coronel Valdemir Moreira, em atendimento ao termo de cooperação técnica assinado com o Instituto de Meio Ambiente do Estado (Imasul) em 2015 com a intenção de promover ações de controle ambiental visando à prevenção e o combate aos incêndios florestais, preferencialmente nas Unidades de Conservação e Zonas de Amortecimento, e a realização do atendimento integrado às emergências ambientais com produtos perigosos.

“Evitar incêndios, principalmente, em áreas de proteção ambiental. Isso é o que buscamos com essa parceria”, resumiu o secretário da Semagro, lembrando que o veículo é robusto e especialmente preparado para acessar locais que outros não conseguem, podendo realizar o combate com maior eficácia, ainda no início”.

Ao comentar a intenção de manter a parceria, buscando auxiliar ainda mais a corporação, Jaime Verrick anunciou que nos próximos meses o Batalhão da Polícia Ambiental do Corpo de Bombeiros funcionará em novas instalações, ocupando o lugar onde hoje funciona o administrativo do Parque das Nações Indígenas. “Nós queremos ampliar ainda mais a parceria para que possamos ter maior eficiência no combate a incêndios florestais, principalmente, em áreas de preservação permanente ou reserva legal” completou.

Juntamente com o veículo foram entregues nove kits de combate a incêndio florestal. Um deles será instalado no veículo Marruá e os demais em outros veículos da Corporação. Cada kit tem um custo de R$ 28.330,00, totalizando um investimento de R$ 254.970,00.

Também participaram da entrega secretário-adjunto da Semagro, Ricardo Senna, e o deputado estadual, Enelvo Felini.