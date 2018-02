Parceria entre Fundect e UEMS proporciona novas formas de aprendizado em escola da rede estadual em Campo Grande

O diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo, que concluiu boa parte de seus estudos nesta mesma escola, pretende dar continuidade em 2018 a projetos como o Educa - Foto: Adriano Boeno

Uma parceria entre Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e o Governo do Estado, por meio da Fundect, está levando até os alunos da Escola Estadual José Maria Hugo Rodrigues, localizada no bairro Mata do Jacinto em Campo Grande, novas formas de aprendizado nas disciplinas de Português e Inglês.

O projeto coordenado pelo doutor em linguística Ruberval Franco Maciel, faz parte do edital Educa 2014, promovido pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect).

De acordo com Ruberval, o projeto proporciona aproximar as ações da escola com a universidade. “Estamos repensando o ensino para formar cidadãos utilizando as tecnologias em suas mais diversas plataformas. Para isso contamos com parceiros da UEMS e pesquisadores do Canadá”.

Em sala de aula, as professoras de Inglês e Português trabalham junto a alunos de 1° a 3º ano, conteúdos que despertem o lado crítico em diversos meios. Um dos exemplos exitosos é o canal no Youtube “Desconstruindo”, onde os alunos aprendem que o ensino da linguagem não se restringe apenas à gramática.

Felipe Enzo terminou o 3° ano do ensino médio no final de 2017 e garante que o projeto tornou as aulas produtivas e atraentes.

“Pegamos aquela teoria que já estamos acostumados a ver em sala de aula e colocamos em prática, assim, surgiram poemas, músicas, seminários entre várias outras atividades”.

O diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo, que concluiu boa parte de seus estudos nesta mesma escola, pretende dar continuidade em 2018 a projetos como o Educa.

“A Escola pública sempre dá bons resultados, e se aproximada às universidades todos saem ganhando, formamos professores mais capacitados e alunos cidadãos”, conclui Márcio.