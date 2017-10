Parceria da prefeitura e universidade oferece a estudantes aulão de redação com especialista da UNB

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude (Semju) e a Universidade Católica Dom Bosco firmaram uma parceria para beneficiar estudantes que estão se preparando para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que buscam melhorar o aprendizado, com a inscrição gratuita para participar do Aulão do Programa Saberes em Ação. A atividade ocorre na próxima terça-feira (25), na UCDB, em Campo Grande.

A aula será ministrada pela maior especialista em redação do país, a professora Dad Squarisi, da Universidade de Brasília, que trará dicas e comentários sobre o tema.

Este ano, a UCDB realiza a quarta edição do programa mobilizando a comunidade estudantil, envolvendo alunos do ensino médio, da graduação e da pós-graduação e terá o tema “Universidade: Inclusão e Superação”.

A participação dos estudantes na palestra pode ser feita por qualquer aluno de escola pública ou privada que esteja cadastrado no Enem deste ano.

“Essa é uma oportunidade única para os estudantes. Tirar dúvidas e assistir uma palestra desta grandeza, com certeza vai fazer muitos alunos que estão se preparando para o exame conseguirem encontrar caminhos para realizarem um bom texto. A redação tem um peso muito grande na nota final e os temas sempre são bem atuais, por isso é fundamental estar por dentro do que acontece na sociedade e ter os macetes em mente”, disse o subsecretário da Semju, Maicon Nogueira.

Para fazer a inscrição, basta acessar o site saberesemacao.ucdb.br