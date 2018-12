Confira as 216 vagas da Funtrab na Capital

Para quem está em busca de oportunidade de trabalho, dá tempo de terminar 2018 empregado. O mês de dezembro começa com 216 vagas ofertadas pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS).

Dentre os destaques, estão 40 vagas para atendente de balcão, 16 vagas para técnico de enfermagem e 10 vagas para assistente de vendas. Ainda estão disponíveis: analista de marketing (1), analista químico (1), mecânico (10) e vigilante (5). Confira a lista completa.

Os interessados devem comparecer à sede da Fundação, na rua 13 de Maio, 2.773 Centro. Os atendimentos são feitos de segunda a sexta, das 7h às 17h. Para o cadastro, os candidatos precisam levar os documentos pessoais: RG, CPF e Carteira de trabalho.