Secretaria de Educação lança dois eventos para incentivar o talento dos alunos da Reme

Com a proposta de incentivar e valorizar o talento dos alunos da Rede Municipal, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) lançou dois eventos voltados para a área musical, o 2º Festival da Canção Internacional e o 1º Encontro de Viola Pantaneira. Os dois eventos são destinados a revelar alunos com habilidades de composição, canto e instrumentistas intérpretes.

Os editais foram publicados na edição desta sexta-feira (25), no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), com o objetivo de também promover o intercâmbio da comunidade escolar.

A organização dos eventos é da Deac (Divisão de Esporte, Arte e Cultura) da Semed, visando fomentar o desenvolvimento da arte na escola e a produção de saberes, além de criar espaço e estimular a expressão de talentos entre a comunidade escolar.

O primeiro evento a ser realizado é o Festival da Canção Internacional, que acontecerá em setembro e tem como finalidade selecionar alunos cantores com letras em outros idiomas. As inscrições serão recebidas até o dia 10 de setembro.

Já o “Encontro de Viola Pantaneira” irá selecionar alunos cantores ou instrumentistas intérpretes da música regional caipira ou sertaneja, feita com viola caipira. As inscrições terão início no dia 15 de outubro.

Para se inscrever nos dois eventos, o aluno deve estar regularmente matriculado na Reme, gravar um vídeo pelo celular, postar no YouTube e encaminhar o link do vídeo para o e-mail musicasemed@gmail.com. A coordenação do evento irá criar um canal no YouTube onde serão escolhidos os candidatos.

Os eventos serão divididos em duas fases. A primeira será a avaliação do vídeo encaminhado para a comissão organizadora e a segunda etapa corresponde à final do concurso onde serão classificados os três primeiros finalistas.

A apresentação no Festival da Canção Internacional poderá ser em solo, duo, trio ou orquestra; no Viola Pantaneira, os alunos poderão se apresentar em solo, dupla, grupo ou banda. Os candidatos serão avaliados quanto ao domínio de palco, expressão corporal e interpretação, além de afinação e ritmo.

Premiação

Os alunos selecionados, classificados nos eventos irão receber de premiação medalhas de ouro, prata e bronze. A premiação do Festival Internacional será dia 26 de setembro e do Viola Pantaneira dia 24 de outubro, ambos no Sesc Prosa, na rua Anhanduí, nº 200, Centro, das 13h às 17h30.

Veja Também

Comentários