Para quem está à procura de emprego, Funtrab oferece 1.247 vagas nesta segunda-feira para MS

Campo Grande (MS) – A capital sul-mato-grossense começa a semana com 159 oportunidades oferecidas pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) para quem está procurando uma chance de recolocação no mercado de trabalho.

Entre as funções com maior número de vagas estão: açougueiro (8), arquivista de documentos (5), copeiro (9), costureira em geral (16), cozinheiro hospital (4), estoquista (4) e motorista de caminhão (12).

Na Capital, interessados nas funções devem procurar a Funtrab (rua 13 de Maio, 2.773, Centro), das 7h às 17h. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho.

Interior

Para as pessoas que moram no interior são mais 1.088 vagas distribuídas por Mato Grosso do Sul. Dos 79 municípios, alguns se destacam pela quantidade de vagas oferecidas são eles:

Aquidauana 237;

Bataguassu 44;

Costa Riva 80;

Dourados 60;

Eldorado 34;

Iguatemi 216;

Nova Alvorada do Sul 30;

Sidrolândia 58;

Sonora 145

No interior, as pessoas devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima. Os endereços, telefones e horários de atendimento de cada localidade podem ser conferidos no Boletim de Vagas .

As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento .

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Claudia Yuri