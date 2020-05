Para comemorar o Dia do Hamburguer, que tal fazer em casa?

Mas é necessário que os cortes oferecem uma grande variedade no preparo do lanche - Foto: Imagem meramente ilustrativa

No próximo dia 28 é comemorado o Dia Mundial do Hambúrguer. Para quem é apaixonado por carne, é o momento propício para apreciar o prato sem moderação. Durante a pandemia é muito comum que as pessoas aproveitem o momento para cozinhar em casa

Muitos acham que o sanduíche foi criado nos Estados Unidos, mas na realidade ele chegou à América trazido por imigrantes alemães vindos de Hamburgo, por isso o nome. Os americanos contribuíram adicionando o pão a carne e na criatividade de prepará-lo com diferentes ingredientes.

A carne moída bovina é reponsável pelos hambúrgueres dos mais deliciosos sabores. Mas é necessário que os cortes oferecem uma grande variedade no preparo do lanche.

Confira os ingredientes:

1. 500g carne moída

2. ovo inteiro

3. cebola

4. pimenta do reino

5. pimentão

6. pães de hambúrguer de sua preferência

7. maionese

8. tomate

9. alface

10. queijo cheddar

Mode de fazer:

- Adicione sal e pimenta do reino na carne antes de modelar o hambúrguer;

- Modele os hambúrgueres um pouco maior que o tamanho do seu pão, pois irá encolher na hora de fritá-los;

- Adicione um pouco de óleo em uma frigideira bem quente, coloque os hambúrgueres na frigideira e evite mexer por 3 minutos;

- Vire a carne e coloque o queijo cheddar. Aplique maionese em ambos os lados do pão. Adicione alface, o tomate e o hambúrguer com queijo derretido por cima. E, pronto, agora é só apreciar essa delícia. Bon Apetit!