Dia da Ave é comemorado por universidade com passarinhada

Para celebrar o Dia da Ave, comemorado hoje, acontece amanhã, às 6h, um novo encontro de observação de aves na Uniderp – unidade Agrárias, que possui mais de uma centena de espécies catalogadas. Gratuita e aberta à comunidade, a passarinhada, como é chamada pelos apreciadores, é promovida pela equipe do projeto Aves do Campus e Ciência Cidadã, do programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, que tem o objetivo de ampliar o conhecimento e reconhecimento das aves como estratégia de conservação e proteção da biodiversidade local.

"Se uma pessoa não tem conhecimento sobre a biodiversidade local, ela não vai protegê-la. Queremos contribuir na transformação dos olhares da sociedade para a conservação e valorização da biodiversidade. As aves, por serem carismáticas e abundantes em nossa região, têm auxiliado nesse processo, despertando a consciência e sensibilização ambiental", explica Maristela Benites, bióloga e aluna do Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional.

Neste dia, será realizada uma força-tarefa, com acadêmicos, professores, especialistas e comunidade, para avistar as aves que estão no campus, além de promover momento de contato dos participantes com os elementos da natureza não restritos apenas às aves, uma vez que há plantas, mamíferos e outros componentes naturais envolvidos nessa rede de interações. Para participar, basta comparecer na unidade, no dia e horário marcados. Os interessados devem vestir roupa apropriada para campo e, se possível, portar binóculos e caderneta para anotações das espécies.

Na segunda-feira, 9 de outubro, acontece na Uniderp Agrárias, o lançamento da placa ilustrativa com as aves mais representativas do campus, um instrumento que ajudará no fomento da observação e valorização da vida silvestre exibindo informações como o nome científico e popular de cada espécie, além de curiosidades sobre sua história natural. Os textos das aves contempladas nas placas foram elaborados pelas biólogas Maristela Benites e Simone Mamede. Já as ilustrações foram feitas pela a artista visual Lídia Coimbra.

O evento, promovido em conjunto com o Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo, deve reunir biólogos, pesquisadores, acadêmicos e apreciadores de aves, além dos parceiros como o Instituto Arara Azul, Natureza em Foco, Biofaces e WWF Brasil que apoiaram a iniciativa. "Em setembro, realizamos uma enquete online e na universidade sobre as espécies que poderiam compor a placa. Nesse processo de júri popular tivemos a participação de mais de 400 pessoas e as cinco aves com maior número de votos foram selecionadas para a placa e quatro foram definidas pela equipe técnica do projeto. As espécies ilustradas são: coruja-buraqueira, arara-canindé, sabiá-laranjeira, tucano, curicaca, anu-branco, gavião-carijó, maria-faceira e quero-quero", revela a aluna do doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Uniderp e idealizadora do projeto Aves do Campus e Ciência Cidadã, Simone Mamede.

De acordo com o diretor da Uniderp Agrárias, Fábio Júlio, a ocasião também "marca a habilitação do campus, que possui 426.600 m², como um espaço para observação de aves". Para visitar o local, basta contatar os membros do projeto pelos telefones 3309-6565 e 9 9647-4167.

Em 2017, pesquisadores e biólogos já catalogaram mais de 110 espécies de aves na unidade, um número que pode aumentar, segundo a bióloga Maristela, "devido ao período de retorno das aves migratórias que visitam regularmente a região, como exemplo, o gavião sovi, o bem-te-vi-rajado, o peitica, a tesourinha, o suiriri e várias outras espécies que enriquecem ainda mais a contemplação da vida que ocorre para além das salas de aula e edificações do campus".

