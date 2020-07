Pandemia: hortaliças produzidas por internos são doadas a instituição de caridade e familiares na Capital

E o projeto já começa a dar resultados. - ( Foto: Sejusp)

Com a mudança da rotina em razão da pandemia, a direção da Unei (Unidade Educacional de Internação) Dom Bosco encontrou uma maneira de inserir os 50 internos em um programa de ressocialização.

A unidade criou uma horta comunitária dentro do estabelecimento, onde os socioeducandos podem realizar os trabalhos contribuindo para o desenvolvimento de uma alimentação saudável e possibilitando doação de alimentos a quem mais precisa em tempos de Covid-19.

Segundo o diretor da Unei Dom Bosco, Maurício César, objetivo do plano piloto é envolver os adolescentes neste projeto. “Como algumas atividades foram suspensas por causa das restrições e as visitas ocorrem por meio de videoconferências. Nós tivemos que encontrar uma maneira de envolver estes adolescentes com outras atividades. Por isso, os inserimos para cuidar da horta que já exista, era uma pequena e agora queremos ampliá-la”.

O diretor explica que os 50 internos participam das atividades, mas divididos em grupos, para ajudar na manutenção e no cultivo das hortaliças. “Eles ajudam limpar o terreno, a adubar e a cuidar dos alimentos. Nós temos aqui, 10 tipos de hortaliças diferentes: coentro, salsa, couve-flor, tomate. Tudo plantado sem agrotóxico”.

E o projeto já começa a dar resultados. “Nós fizemos doações para a Pastoral da Criança, enviamos os donativos para a Comunidade Irmãos de Assis. Fizemos também doações para as próprias famílias dos internos que estão em um momento difícil e isto acaba sendo uma boa ajuda”.

A horta no momento é custeada pelos próprios servidores por meio de doações, mas a unidade está aberta para receber doações de mudas. “Aceitamos todas as mudas, desde hortifrútis a pé de frutas”. Quem se interessar em colaborar pode ligar no telefone (67) 3309-8300.