Palestras motivacionais fortalecem relação entre pais e educadores de alunos com deficiência

Ao todo, 40 pais ouviram uma palestra motivacional ministrada pelo coach Renato Saab, que realiza treinamentos voltados para o desenvolvimento da inteligência emocional. - Foto: Divulgação / SEMED

Com palestras motivacionais, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) valoriza e fortalece a relação entre pais e educadores de alunos com deficiência. Os encontros acontecem até esta quinta-feira (7), abrangendo pais e educadores que atuaram com os dois mil alunos atendidos em 2017 pela Rede Municipal de Ensino (Reme).

As reuniões, que começaram na última terça-feira (5), foram distribuídas em seis polos. A escola municipal Professora Elizabel Maria Gomes Salles, na Vila Santa Luzia foi a primeira a receber a palestra. Ao todo, 40 pais ouviram uma palestra motivacional ministrada pelo coach Renato Saab, que realiza treinamentos voltados para o desenvolvimento da inteligência emocional.

As palestras motivacionais também serão oferecidas às famílias dos alunos das demais escolas, todas ministradas por especialistas em comportamento. Segundo a chefe da divisão de Educação Especial, Lizabete Coutinho, a ideia do encontro, que está em sua sexta edição, é valorizar a ação dos profissionais e levar os pais a uma reflexão, além de apresentar o resultado do trabalho realizado com os alunos durante o ano.

“A interlocução e parceria entre escola e comunidade é fundamental para o resultado positivo dos nossos projetos. Também é a oportunidade que temos para prestar esclarecimentos e realizar uma troca de experiências”, ressaltou.

Apesar de atuar na área econômica, Renato Saab, que está cursando Psicologia, já trabalha há vários anos na área de treinamento emocional com funcionários de empresas. Ele acredita que a iniciativa de oferecer esse tipo de palestra à comunidade escolar, tem um reflexo positivo na vida de pais que, às vezes, podem encontrar dificuldade para superar os desafios enfrentados pelas famílias que têm crianças com deficiência.

“Todos somos parecidos, não importa a área de atuação. Falar sobre felicidade e psicologia positiva é sempre importante porque muitas vezes acreditamos que a felicidade está longe, é algo a ser conquistado apenas no futuro e esquecemos de agradecer às pequenas coisas do dia a dia. Quando temos esta atitude, passamos a olhar a vida de outra forma. O grande desafio é você conseguir ser feliz dentro das suas condições e é isso que espero passar nas palestras”, afirmou

Na palestra, ele cita como exemplo o psiquiatra americano Milton Erickson, morto na década de 1980 e que teve poliomielite na infância, mas superou as dificuldades e criou um método revolucionário de tratamento através da hipnose.

Atento às explanações de Renato, o aposentado Juarez Nicomedes, que tem um filho de 19 anos com Síndrome de Down que estuda na escola “Professora Eulália Neto Lessa”, mas frequenta a sala de recursos da escola “Lizabel de Oliveira Salles”, disse que o tema abordado na palestra foi importante para os pais refletirem sobre a importância de valorizar os pequenos gestos do dia a dia.

Sobre a evolução do filho, o aposentado é otimista. “Desde que ele começou o atendimento na sala de recursos ele passou a conversar mais e se relacionar melhor com os colegas”, contou.

A servidora pública, Zelma Lombardi Lima, que tem uma filha na escola “Professor Licurgo de Oliveira Bastos” participou da palestra pela primeira vez e disse que contribuiu como um alerta sobre a necessidade de buscar um período do dia para refletir sobre os problemas com calma.

“É importante termos qualidade de vida e muitas vezes não paramos para pensar nas coisas que nos deixam tristes. Isso prejudica nosso bem-estar”, pontuou. Ela considerou importante a iniciativa da Semed em oferecer uma palestra motivacional, pois algumas pessoas têm dificuldade em pedir ajuda. “Foi um estímulo para quem, às vezes, se isola no momento de dificuldade. Temos que ser fortes e buscar ajuda”, concluiu.

As palestras acontecem nas escolas “Governador Harry Amorim Costa”, ‘Professora Danda Nunes”, “Professora Oneida Ramos”, “Plínio Mendes dos Santos”, e “Professor Vanderlei Rosa de Oliveira”. Os temas serão abordados pelos profissionais Leyisa Sena de Carvalho Cardoso, Regina Espíndola, Maria Lúcia Nogueira Fernandes, Bernadete Freire e Alberto Cubel.