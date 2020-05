Pacijus: Começam as entregas da Campanha do Agasalho 2020

Este ano, mais de 2 mil pessoas estão sendo beneficiadas e, de forma inédita, 25 cidades do interior entraram na campanha e também receberão o kit - Foto: Divulgação

Nesta terça-feira (19), a equipe do Pacijus iniciou as entregas dos kits da Campanha do Agasalho 2020 do Tribunal de Justiça de MS. Onze famílias carentes, que moram no Jardim Noroeste em Campo Grande receberam cobertor, uma máscara e um frasco de álcool 70º em gel para se protegerem do frio e também do coronavírus. Este ano, mais de 2 mil pessoas estão sendo beneficiadas e, de forma inédita, 25 cidades do interior entraram na campanha e também receberão o kit.



As famílias são assistidas pelo projeto grupo de apoio Colônia de Amor, que atua com ações sociais de apoio no Bairro Noroeste, na capital. "Esta foi nossa primeira entrega em que as famílias receberam o kit com cobertor, máscara e álcool em gel. Também distribuímos cestas básicas para as famílias hoje. Nós estamos atendendo emergencialmente as famílias carentes dos projetos atendidos pelo Pacijus do TJMS, já que o frio já começou e estamos enfrentando esta crise, com a Pandemia do coronavírus", disse Célia Leandro, apoiadora dos projetos do Pacijus e esposa do presidente do TJMS, Desembargador Paschoal Carmello Leandro.



Ela ressaltou que a arrecadação ainda está em vigor e com apenas R$ 20 reais, todos podem ajudar na Campanha do Agasalho 2020. "Além desta entrega de hoje, nós já destinamos os kits para todas as casas de acolhimento infantil da capital e para os asilos. Também iremos atender o interior do Estado, já que nestes locais ainda faltam produtos como o álcool em gel e máscaras", lembrou Célia Leandro, que adiantou que, ainda hoje, o material destinado às 25 comarcas do interior já foi despachado.



Participe - Doando apenas R$ 20, você estará contribuindo para aquecer uma criança ou idoso, dos projetos atendidos pelo Pacijus do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e colaborar com asilos e instituições de acolhimento a enfrentarem o frio do inverno e, neste ano, a Pandemia de Coronavírus.



Para ser solidário é muito simples também. Nem precisa sair de casa. Basta fazer sua doação por depósito bancário ou transferência para a conta do Pacijus/Amamsul no banco Sicredi: Agência 0911 e Conta-corrente 56741-4. O CNPJ é 03978517/0001-48.



Para ter acesso a todas informações desta Campanha do Agasalho 2020, basta acessar o site www.tjms.jus.br/pacijus.



Parceiros - Neste ano, esta que será a maior Campanha do Agasalho do Pacijus de todos os tempos, tem o apoio e parceria da Associação dos Magistrados de MS (Amamsul), Tribunal Regional Eleitoral de MS (TRE/MS), Justiça Federal, União Feminina Beneficente e Motoclube Luluzinhas.