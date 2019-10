Pacientes em tratamento contra o câncer de mama aprendem mais sobre a culinária Panc em curso de prevenção da Cassems

O tema do encontro é culinária de Plantas Alimentícias Não Convencionais - Foto: Divulgação

Na próxima quinta-feira (09), às 18h, a Cassems realiza uma aula de culinária para pacientes em tratamento contra o câncer. Com o objetivo de promover a socialização, autoestima e despertar novas habilidades, a Caixa dos Servidores ressalta o seu compromisso em promover atividades que despertem sentimentos positivos nos pacientes. O encontro acontece no Centro de Prevenção “Cássio Pereira do Nascimento”, na Rua Abrão Júlio Rahe, 97 – Centro.

O tema do encontro é culinária de Plantas Alimentícias Não Convencionais (Panc). A alimentação tem foco na inserção de frutos comestíveis que surgem de forma espontânea em quintais, terrenos baldios e canteiros, mas que não são consumidas por falta de costume ou de conhecimento. De acordo com o biólogo e pesquisador Valdely Kinupp, existem cerca de 10 mil espécies com potencial alimentício no país.

Experiência dos beneficiários

Mais que uma simples oficina de receitas com teor nutritivo, o programa de prevenção é uma experiência sensorial para as participantes, que tiram dúvidas e desmistificam o entendimento de que a culinária saudável é cara e inacessível. A beneficiária Regina Célia de Araújo Silva participou do curso pela primeira vez.

“Aqui, degustamos uma comida maravilhosa. Mas, antes de experimentar, sentimos o cheiro, vimos a cor e o visual da comida, tocamos e sentimos a textura das folhas e de outros ingredientes. A aula foi maravilhosa e eu gostaria que outras mulheres que passam pela mesma patologia que eu tivesse essa oportunidade”.

Regina Célia explica que o câncer de mama trouxe a inserção de medicamentos fortes para a sua vida, que agridem a região estomacal e tiram a disposição. No entanto, com a aula, ela encontrou alternativas diferenciadas de incrementar o cardápio para melhorar a alimentação neste período de fragilidade.

“Essas aulas trazem vida para a nossa vida. Principalmente nós, que caminhamos neste tratamento doloroso e nada fácil, a informação é essencial. Hoje, aprendemos sobre a culinária Panc e ganhamos conhecimento, estamos degustando uma comida maravilhosa e vamos aplicar isso na nossa vida. Nós precisamos, ao menos, ao passar por uma doença como esta, eliminar os excessos de uma alimentação industrializada, gordurosa e, com isso, aprendemos que existe sabor fora desses alimentos”.

Para Sônia Moraes, beneficiária da Cassems e paciente em tratamento contra o câncer, o curso de culinária e outros programas de prevenção realizados pelo plano de saúde para este grupo demonstram o carinho com os usuários da Operadora. “Essas ações fazem bem para a nossa autoestima e emocional. É muito legal porque ensina outras formas de nos alimentarmos. Durante o tratamento, nós precisamos mudar os nossos hábitos alimentares, temos que star vigilantes e precisamos mudar”.

A beneficiária explica que é frequentadora assídua do programa de prevenção e reproduz as receitas aprendidas. Desta forma, impressiona os familiares e implanta a cultura de uma alimentação mais nutritiva não só para ela, mas para demonstrar carinho pelas pessoas que ama. “A equipe é maravilhosa, sempre nos atende, o nutricionista nos ensina de forma prática e nos sentimos a vontade. Em outro curso, aprendi a fazer um tabule de quinoa e fiz para uma visita vegana que foi em casa. A receita foi bem aceita e a minha família até preferiu essa opção, que a tradicional”.

Cuidar com Carinho

No encontro, os beneficiários acompanham a preparação dos pratos junto do nutricionista, enquanto tiram dúvidas. Então, experimentam os pratos e levam a apostila com as orientações para casa, à fim de aplicar as preparações nas receitas do cotidiano. Um dos objetivos do programa é oferecer alternativas viáveis e diferenciadas para as orientações que os pacientes recebem nos consultórios de nutrição.

De acordo com a coordenadora de Nutrição da Cassems, Eliana Nogueira Dias, pessoas em tratamento contra o câncer necessitam de atenção redobrada para a alimentação. “A Cassems olha com mais carinho para os beneficiários e, com isso, ensina receitas saudáveis e com nutrientes específicos para que os sintomas da doença não piorem e instalem a prática de uma alimentação mais nutritiva à longo prazo”.

A nutricionista explica que este é um cuidado paliativo, pois a doença já está instalada, mas o tratamento necessita de cautela no cuidado com a saúde. “Há possibilidades de cuidado à partir do diagnóstico e a alimentação é usada neste sentido, gerar qualidade de vida. Ela minimiza os sintomas que possam vir. Trazemos receitas inovadoras e pratos diferentes, com apostilas que elas podem levar para casa e testar as receitas”.

Gabriel Borges, nutricionista da Cassems, reitera que durante um tratamento, seja oncológico ou de outra espécie, é fundamental levar em consideração a fisiopatologia do paciente e orienta para priorizar alimentos orgânicos. “A carne vermelha possui um impacto muito relevante quando se trata do tratamento contra o câncer, por isso, na aula de hoje, utilizamos a carne branca, com base no bacalhau. Também, o paciente deve diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados, industrializados e ricos em conservantes”.

Para mais informações, entrar em contato pelo número (67)3309-5305.