Outubro começa com tempo firme em todo Estado

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda ingerir bastante líquido, evitar exercícios físicos entre 10h e 16h, redobrar atenção com crianças e idosos, e umidificar ambientes - Foto: Arquivo

O tempo segue firme em grande parte de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (01.10). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a previsão é de céu claro a parcialmente nublado passando a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas no final do dia nas faixas central e norte do Estado. Nas demais áreas o tempo será claro a parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade do ar.

Durante a manhã, com a temperatura em 19°C, a umidade relativa do ar ficará com índice elevado em torno de 70%. Já durante a tarde, os termômetros devem chegar a 40°C e a umidade do ar cai para 15%, considerado estado de atenção. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda ingerir bastante líquido, evitar exercícios físicos entre 10h e 16h, redobrar atenção com crianças e idosos, e umidificar ambientes.

Na Capital, o tempo permanece com temperaturas elevadas. Previsão de céu claro a parcialmente nublado passando a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas no final do dia, que pode ter ventos moderados com rajadas, e temperatura entre 24°C e 36°C, com umidade do ar de 55% a 30%.

Confira a previsão para alguns municípios do Estado no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).