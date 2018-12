Outback Steakhouse de Campo Grande funciona em horário especial em dezembro

O Outback Campo Grande faz reservas de mesas diretamente pelo telefone do restaurante - Divulgação

Para quem pretende comemorar o fim de ano com colegas de trabalho, amigos e familiares, o Outback Steakhouse de Campo Grande funcionará o dia todo, sem intervalo entre o almoço e o jantar, em horário estendido, até o dia 23 de dezembro. De segunda a sábado, das 12h às 23h, e aos domingos, das 12h às 22h. No dia 24, o restaurante funciona até às 16h.

Além do horário estendido nesse período, outra novidade da rede para rechear ainda mais o #MomentoOutback, são os combos especiais. Pacotes fixos, com valor por pessoa, onde o cliente pode curtir os mais amados aperitivos e bebidas da casa à vontade por duas horas. A primeira opção inclui quatro aperitivos: as famosas Aussie Cheese Fries, a icônica Bloomin' Onion, as Kookaburra Wings e uma versão diferente das costelinhas do Outback chamada Billy Ribs. Refrigerantes (refil), iced tea, água (com e sem gás) e chope Brahma de 340ml são as bebidas disponíveis. O combo custa R$ 83.

Já o segundo pacote oferece seis famosas opções do restaurante: as Aussie Cheese Fries, Bloomin' Onion, Kookaburra Wings, as reverenciadas Ribs On The Barbie, as Chook'N Dillas e as Bloomin'Beef Quesadillas. Para beber, refrigerantes (refil), iced tea, água (com e sem gás) e chope Brahma de 340ml, no valor de R$ 89 por pessoa.

O Outback Campo Grande faz reservas de mesas diretamente pelo telefone do restaurante. Esse serviço está disponível para grupos a partir de 12 pessoas, conforme disponibilidade mesas.

Serviço:

Outback Campo Grande

De segunda à sábado: das 12h às 23h

Domingos: das 12h às 22h

Sobre o Outback Steakhouse - A rede Outback Steakhouse possui 92 restaurantes no Brasil, está presente em 38 cidades, 14 Estados brasileiros e Distrito Federal. No mundo está em 22 países entre Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no país foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin' Onion®, o Outback caiu no gosto do brasileiro graças à qualidade, fartura e sabor marcante da culinária oferecida somados à descontração no atendimento e as instalações aconchegantes.