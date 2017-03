Outback lança três pratos inéditos com sua famosa costela

As novidades fazem parte do Festival de Ribs, menu especial que celebra o amor pela costelinha da marca trazendo-a em pratos diferentes / Divulgação/Assessoria

Os apaixonados pela tradicional costela do Outback Steakhouse – a famosa Ribs on the Barbie – vão ficar boquiabertos: a partir do dia 6 de março, três novas versões do item que é o favorito dos clientes estarão no cardápio da rede em formatos inéditos. As novidades fazem parte do Festival de Ribs, menu especial que celebra o amor pela costelinha da marca trazendo-a em pratos diferentes.

Uma das novidades do festival promete agradar os fãs da marca, pois traz três favoritos da rede em um único produto. A famosa costela, o pão australiano e pétalas da cebola gigante pela primeira vez juntos em uma deliciosa combinação: o Ribs Bloomin’ Burger (R$ 41), um pão de hambúrguer australiano é servido com a maionese da casa, recheado com costelinha desfiada coberta por queijos gratinados e pétalas da Bloomin’ Onion, tradicional cebola do Outback e acompanha a generosa porção de fritas.

O menu especial traz ainda as Ribs Dillas (R$ 48), oito saborosas quesadillas temperadas e generosamente recheadas com pedaços de costela, bacon, mix de queijos, tomates picados e molho Firehouse – uma versão barbecue mais condimentada e picante. São acompanhadas pelo molho Barbecue Ranch.

A terceira novidade é o saboroso aperitivo Ribs Rolls (R$ 48) que traz seis tortilhas de milho recheadas com suculenta costela desfiada, queijos gratinados e molho Billabong – o tradicional sabor barbecue com um toque agridoce coberto com gergelim –, tudo isso é acompanhado pela maionese da casa. Ribs Dillas e Ribs Rolls são porções generosas, ótimas para compartilhar.

As novidades estarão disponíveis por tempo limitado em todos os restaurantes Outback do Brasil.?

