Outback lança novas versões da sua famosa batata frita

Todo mundo conhece as Aussie Cheese Fries do Outback, uma generosa porção de batatas fritas cobertas com mix de queijos e bacon, acompanhada de molho Ranch. Desde ontem (08), os fãs da marca terão uma surpresa: a famosa batata do restaurante ganha duas inesperadas e deliciosas receitas no Festival de Fries.

Na Aussie Blue Cheese Fries (R$ 49,90), a tradicionais batatas são cobertas com uma generosa porção de queijo Blue Cheese, bacon crocante picado, cebolinha, um toque de redução de balsâmico e são servidas com o delicioso Gorgonzola Sauce.

Já na Aussie Cheese Chicken Fries (R$ 49,90), as tradicionais fritas cobertas com mix de queijos e bacon ganham cheddar cremoso, suculentos pedaços de frango ao molho barbecue , cebolinha e o inesquecível Carolina Mustard Sauce. Deliciosa.

“O Outback está vivendo um ano cheio de inovação, trazendo os pratos mais amados pelo público em receitas cada vez mais deliciosas”, comenta Renata Lamarco, gerente de marketing do Outback Brasil. “Apresentamos mais uma novidade protagonizada por um ícone do restaurante: o Festival de Fries. O brasileiro é apaixonado pela batata do Outback e as novas receitas dão mais motivos para os clientes estarem conosco”, finaliza.

O Festival de Fries está disponível em todos os restaurantes Outback do Brasil até 16/07. Os endereços podem ser conferidos no site www.outback.com.br/restaurantes.

