Outback lança menus especiais de fim de ano com direito à reserva de mesa

É tempo de comemorar! Com a chegada do fim do ano, o Outback preparou combos especiais para confraternizações e, o melhor, com direito a reserva de mesa. Quem quiser reunir os amigos, família ou fazer aquela confraternização da empresa em um momento divertido, poderá aproveitar pacotes fixos que incluem os famosos aperitivos do restaurante e bebidas não alcoólicas e chope à vontade com preços a partir de R$ 79 por pessoa.

Entre as delícias dos menus, estão as tradicionais batatas cobertas de mix de queijos e bacon, as sobreasas de frango empanadas com temperos da casa e servidas com molho Blue Cheese e aipo crocante, além da Bloomin’ Onion®, famosa cebola gigante da marca. Refrigerante, água e o icônico chope na caneca congelada são servidos à vontade. Para facilitar a mobilidade dos clientes e estimular o consumo responsável de bebidas alcoólicas, o Outback, em parceria com a 99 - startup nacional de mobilidade urbana - oferece benefícios exclusivos para quem pedir um carro no aplicativo.

Quem pela primeira vez pedir um carro no app da 99 ganha R$15 de desconto em duas corridas. Os demais usuários recebem 20% de desconto também em duas corridas (desconto limitado a R$ 15 por viagem). O benefício é válido para pagamento via cartão de crédito cadastrado no app ou Paypal. Aqueles que contratarem o pacote de fim de ano do Outback receberão por e-mail o código promocional para utilizar a 99.

As reservas podem ser feitas diretamente pelo telefone do restaurante de preferência do cliente ou solicitadas pelo site (www.outback.com.br) e são válidas para encontros com duração de duas horas, para grupos a partir de doze pessoas que cheguem ao restaurante entre 15h e 17h, conforme disponibilidade de mesas e datas de cada unidade. Para mais detalhes, acesse o regulamento no site.