Outback inova mais uma vez e lança panettone exclusivo com seu famoso brownie

Os fãs do Outback Steakhouse poderão levar um #MomentoOutback superexclusivo para casa neste Natal: a marca inovou e criou uma combinação deliciosa de panettone de chocolate com seu tradicional brownie. Chamada de Thunderttone, a novidade traz uma receita especial de panettone com gotas de chocolate, recheado de ganache de chocolate meio amargo, finalizado com cobertura de chocolate ao leite e granulado belga, e uma base do legítimo brownie com nozes pecãs da sobremesa Chocolate Thunder From Down Under. A irresistível novidade tem 800 gramas, custa R$ 59,90 e está disponível no restaurante de Campo Grande.

A rede Outback Steakhouse possui 92 restaurantes no Brasil, está presente em 38 cidades, 14 Estados brasileiros e Distrito Federal. No mundo está em 22 países entre Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no país foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin' Onion®, o Outback caiu no gosto do brasileiro graças à qualidade, fartura e sabor marcante da culinária oferecida somados à descontração no atendimento e as instalações aconchegantes.