Outback funcionará durante a folia de Carnaval

Os foliões que forem se divertir no Carnaval poderão aproveitar para recarregar as baterias no Outback Steakhouse / Divulgação/Assessoria

Os foliões que forem se divertir no Carnaval poderão aproveitar para recarregar as baterias no Outback Steakhouse. Isso porque durante a festa de momo o restaurantes do Shopping Campo Grande funcionará em horário especial. Em todos os dias, o restaurante abrirá às 11h30. No sábado (25), fecha à meia-noite, enquanto na segunda-feira (27) o fechamento é às 23h. No domingo (26) e na terça-feira de Carnaval, o restaurante funciona até 22h.

O feriado de carnaval é uma ótima oportunidade para quem deseja desfrutar da qualidade, fartura e sabor marcante da culinária do Outback nos dias da festa.

Horário especial de funcionamento no Carnaval

Outback Steakhouse Shopping Campo Grande

Endereço: Avenida Afonso Pena, 4.909.

Telefone: 3326-0221

Horários:

Sábado (25), das 11h30 à meia-noite

Domingo (26), das 11h30 às 22h

Segunda-feira (27), das 11h30 às 23h

Terça-feira (28), das 11h30 às 22h

