Outback e Mercado Pago se unem e oferecem R$ 20 de desconto para quem usar QR Code na hora de pagar

O Outback Steakhouse e o Mercado Pago estão juntos em uma ação de desconto cheia de sabor. A partir de hoje, 10 de fevereiro, os fãs da marca têm mais um motivo especial para irem aos restaurantes de temática australiana: nas transações de R$ 80 ou mais, os clientes que optarem por efetuar o pagamento da conta por QR code terão R$ 20 descontados na hora por pessoa.

Esta é a primeira vez que o Outback presenteia seus fãs com uma ativação neste formato. A ação é válida em restaurantes específicos da marca e a lista de unidades participantes pode ser conferida no aplicativo do Mercado Pago. A ação acontece por tempo limitado e a boa notícia é que o benefício pode ser usado mais de uma vez: é válida uma transação ao mês por CPF e, passado o período, o desconto pode ser reutilizado.