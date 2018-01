Outback comemora Dia Nacional da Austrália e presenteia clientes com sua famosa batata

A rede de restaurantes Outback Steakhouse, inspirada na temática australiana, irá comemorar o Dia Nacional da Austrália presenteando os clientes com a deliciosa Aussie Cheese Fries® - Divulgação

A rede de restaurantes Outback Steakhouse, inspirada na temática australiana, irá comemorar o Dia Nacional da Austrália presenteando os clientes com a deliciosa Aussie Cheese Fries®, famosa porção de batata frita coberta com mix de queijos e bacon. A ação, realizada em parceria com a batata frita McCain, acontecerá de 22 a 25 de janeiro (exceto feriados), durante todo o dia, em todos os restaurantes Outback no Brasil.

Para participar, o cliente deve acessar o hotsite www.aussieweek.com.br e gerar um cupom da promoção, que deve ser apresentado no Outback de preferência na tela do celular ou impresso. A troca pelo o aperitivo só é válida no momento da compra de um prato principal ou outro aperitivo da casa. Os vouchers podem ser emitidos a partir do dia 14/01 e a troca nos restaurantes poderá ser realizada a partir do dia 22/01. O Dia Nacional da Austrália celebra a chegada dos navios britânicos ao país, em 1788. A data é marcada por festejos e comemorações em terras australianas.

Serviço:

Aussie Week Outback

Semana de comemoração ao Dia Nacional da Austrália

Quando: de 22/01 a 25/01 (exceto feriados)

O que: clientes que mostrarem o cupom do Aussie Week Outback ganharão uma Aussie Cheese Fries®, na compra de aperitivo ou um prato principal. Cupons devem ser gerados no hotsite www.aussieweek.com.br

Restaurantes participantes: toda a rede Outback no Brasil