Outback Campo Grande promove 4ª edição do Iced Tea Day em parceria com a AACD

O Outback Steakhouse vai realizar na segunda-feira, 6 de maio, a 4ª Edição do Iced Tea Day. Neste dia especial, todo o valor líquido arrecadado com a venda do clássico Iced Tea do Outback será revertido para a AACD, instituição referência em ortopedia e no tratamento de pessoas com deficiência há 68 anos. Disponíveis nos deliciosos e refrescantes sabores limão, pêssego, cranberry (R$ 11) ou tradicional (R$ 10), todas as opções têm refil cortesia para o cliente.

Para Renata Lamarco, diretora de marketing do Outback Brasil, esta iniciativa faz parte da essência da marca. “Estamos constantemente buscando novas formas de apoiar as atividades de instituições que auxiliam na melhoria da vida das pessoas. Para nós, é uma honra fazer parte disso e poder firmar esta parceria com uma instituição tão séria e relevante como a AACD”, explica.

“Ações de Marketing Relacionado à Causa como a parceria com o Outback são muito importantes para nós, pois permitem engajamento da sociedade na causa da pessoa com deficiência e ainda angariam recursos que nos ajudam a manter a excelência dos mais de 800 mil atendimentos que realizamos anualmente”, afirma o superintendente de Marketing e Relações Institucionais da AACD, Edson Brito.

A ação é válida em todos os restaurantes Outback do Brasil durante todo o período de funcionamento no dia 6 de maio.

Agende-se:

Iced Tea Day em parceria com a AACD

6 de maio de 2019

O Outback fica no Shopping Campo Grande (Avenida Afonso Pena, 4909)

