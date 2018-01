Os segredos de quem tirou mil na redação do Enem 2017

11 estudantes afirmaram estar neste grupo: são seis meninos e cinco meninas de oito estados diferentes do Nordeste, Sudeste e Norte - Divulgação

Na edição 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2017), só 0,01% dos candidatos tiraram a nota máxima na prova de redação, que teve como tema "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil". De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 53 redações ficaram com a nota mil neste ano.

11 estudantes afirmaram estar neste grupo: são seis meninos e cinco meninas de oito estados diferentes do Nordeste, Sudeste e Norte. Entre as estratégias mais citadas por eles para conseguirem a nota está a participação em cursos extras de redação, ou até com um professor ou professora particular. Mas todos repetem que, sem treino e muitas redações feitas durante o ano, não seriam capazes de atingir a nota mil.