Órgãos de trânsito apresentam ações educativas em encontro pedagógico na Semed

Quem tem o hábito de acompanhar as notícias que saem na mídia diariamente pode constatar as dezenas de casos de morte e acidentes de trânsito que estampam as manchetes. Apesar das inúmeras campanhas de conscientização, as estatísticas ainda revelam números preocupantes.

Para frear esses dados, a educação tem sido utilizada pelo poder público como uma das principais ferramentas para mostrar às crianças e jovens, a importância de se tornar um cidadão e motorista conscientes.

Um dos exemplos desse trabalho são as ações desenvolvidas na rede pública de ensino, por meio de iniciativas da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), e que visam explorar o tema ‘educação para o trânsito’ com alunos e comunidade escolar, através de atividades lúdicas, artísticas e concursos culturais.

Para apresentar as ações que serão trabalhadas neste ano de 2017, os órgãos de trânsito parceiros nas atividades realizaram, nesta quinta-feira, no auditório do Centro de Formação da Secretaria Municipal de Educação (Semed), um encontro pedagógico, que reuniu professores e coordenadores de escolas públicas e privadas, além de técnicos e representantes dos órgãos parceiros nas ações.

Representando a Semed, a secretária-adjunta de Educação, Elza Fernandes, destacou a importância de trabalhar o tema desde as séries iniciais. “Ainda vemos pessoas dirigirem sem cinto de segurança ou parando em fila dupla. Por isso a participação dos profissionais da Educação é fundamental. Na escola é onde acontece toda a conscientização”, ressalta.

A chefe da Divisão de Educação para o Trânsito da Agetran, Ivanise Rott, lembrou que o trabalho de formação de um motorista e pedestre responsável não ocorre de forma solitária. “O trânsito é coletivo, não podemos ter uma atitude individual. E, atualmente é muito fácil trabalhar essa temática em sala de aula. Basta inserir o tema nos conteúdos pedagógicos. Não é preciso mais elaborar projetos complicados”, explica.

Ivanise ressaltou que todo o esforço em prol de um trânsito mais seguro já vem dando bons resultados, a cada ano. Em janeiro e fevereiro de 2017 foram registrados dez óbitos na Capital, em decorrência de acidentes de trânsito, contra 14 no mesmo período de 2016. “Aos poucos vamos vencendo esta batalha”, disse.

Ela também falou sobre o programa Vida no Trânsito, que teve início em 2011 e tem o objetivo de reduzir, até o ano de 2020, em 50% o número de mortes e lesões em decorrência de acidentes.

O diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, lembrou as ações desenvolvidas pelo órgão, já no início do ano, como o reforço das pinturas das travessias elevadas e a pintura da faixa de pedestres em frente às escolas com maior fluxo de veículos.

Além da sinalização, a equipe de educação para o trânsito da Agetran também realizou, no início do ano letivo, a Campanha Voltas às Aulas, em frente às escolas, reforçando a importância do trânsito seguro e respeitoso.

Já a diretora de Educação do Detran, Marlene Alves Rondon, falou sobre o Programa de Educação e Segurança no Trânsito do órgão, que engloba, entre as principais ações, o Maio Amarelo, campanha nacional desenvolvida em toda a rede pública de ensino e que tem como foco, a discussão sobre um trânsito seguro.

Os coordenadores também foram orientados sobre como proceder para realizar a visita na Cidade Escola, que integra o Detranzinho.

“A preservação da vida no trânsito vem através da Educação. Temos que sensibilizar a população e investir nas crianças, que são os futuros motoristas e multiplicadores dessas ações”, defendeu Marlene.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também participou do encontro pedagógico. O inspetor Delmar Buss falou aos participantes sobre o Festival Estudantil Temático de Trânsito, que visa incentivar as escolas a criarem peças teatrais abordando o trânsito seguro e participarem do concurso.

Participação

Na opinião de professores e coordenadores pedagógicos, é importante a participação de todas as unidades escolares nas atividades como forma de reforçar a conscientização da comunidade escolar.

“Desde que passamos a trabalhar o tema em sala de aula, já vimos uma melhora significativa no comportamento dos alunos e familiares”, ressaltou a professora Valquíria da Costa Decanine, da escola municipal prefeito Manoel Inácio de Souza.

Ela conta que a escola sempre participa do Maio Amarelo, além de trabalhar a educação para o trânsito dentro do projeto pedagógico da escola, incluindo as aulas de Educação Física. No ano passado, os professores chegaram a construir uma mini cidade na quadra esportiva, para trabalhar os conceitos relacionados ao trânsito seguro.

“Com certeza também vamos aderir a esses novos projetos”, destacou a educadora.

O professor Cleiton de Souza Santos, da escola municipal Maestro João Correia Ribeiro, concorda que as atividades ajudam a despertar o interesse da comunidade, no sentido de buscar um comportamento seguro no trânsito.

“Todas as turmas se envolvem. Essas idéias acabam sendo levadas para casa, conscientizando os pais e as crianças, facilitando nosso trabalho como educador”, completou Santos.

