Operação do Procon Estadual fiscalizará concessão de gratuidade em ônibus

O foco principal da fiscalização será o cumprimento, pelas empresas, da legislação que obriga a concessão de gratuidade para pessoas com idade superior a 60 anos - Procon-MS

Com a aproximação das festas de fim de ano, ocasião em que há aumento considerável de pessoas realizando viagens utilizando, principalmente, o transporte rodoviário, será desencadeada a operação Ir e Vir na qual a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), visitará as empresas de ônibus responsáveis pelo transporte intermunicipal e interestadual, em Campo Grande.

A referida operação tem início às 8h, desta sexta-feira (21.12), no terminal rodoviário da Capital, e o foco principal da fiscalização será o cumprimento, pelas empresas, da legislação que obriga a concessão de gratuidade para pessoas com idade superior a 60 anos e portadores de necessidades especiais.