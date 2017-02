Opção pelas pessoas viabiliza segunda unidade do Rede Solidária

Como citou a vice-governadora do Estado, Rose Modesto, na manhã desta quinta-feira (23), durante a inauguração da unidade II do Programa Rede Solidária, o Governo do Estado, mesmo em época de crise, opta por investir nas pessoas. Fala chancelada pela titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre, lembrando da grande potencialidade que a unidade do Jardim Noroeste terá em atendimento com cursos e capacitações, que abrangem de crianças a idosos.

“A cada momento de transformação desse lugar, a cada parte acabada e pronta, percebia o quanto os nossos colaboradores da Sedhast estavam envolvidos e comprometidos com a execução dessa obra. Certamente eles sabiam o impacto que tudo isso traria na vida de milhares de pessoas”, declarou Elisa Cleia ao relembrar cada momento e etapa para implantação da segunda unidade, agradecendo ainda aos parceiros.

Moradores lotaram área para inauguração

Na inauguração, que contou com a presença do governador do Estado, Reinaldo Azambuja, a dona de casa Irene Sales, 58 anos, reforçou a voz dos moradores presentes, que ecoava, sempre quando perguntados, que a unidade no bairro era um sonho realizado e sinal de reconhecimento. “Como disse o presidente do bairro, nós da região, somos pessoas trabalhadoras e honestas. Isso aqui é um reconhecimento, um apoio e incentivo para todos nós”, pontuou a moradora.

Em uma área de mais de 7,2 mil m2, a segunda unidade envolve mais de 60 profissionais na execução dos trabalhos, atendendo a população de mais de 11 bairros da região. A unidade já está em pleno funcionamento. Para ter acesso aos cursos disponibilizados na nova unidade é necessário comparecer a Rua da Conquista, 649, Jardim Noroeste.

