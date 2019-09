ONU: presidente de El Salvador faz selfie antes de discursar na Assembleia-Geral

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, subiu à tribuna da Assembleia-Geral da ONU nesta quinta-feira, 26 - Foto: Divulgação

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, subiu à tribuna da Assembleia-Geral da ONU nesta quinta-feira, 26, e, antes de começar a falar, fez uma selfie, para depois denunciar em seu discurso "o formato obsoleto" da Assembleia-Geral.

Bukele, de 38 anos, assumiu a presidência há três meses e os primeiros 100 dias de seu governo foram marcados por seu estilo de comunicação, utilizando as redes sociais, e por um discurso reiterando suas diferenças com governos anteriores.

Na ONU, Bukele saudou a Assembleia-Geral, agradeceu a presença da mulher com sua bebê de colo e pegou o celular. "Muito mais pessoas verão essa selfie do que as que escutarão esse discurso", disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.