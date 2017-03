ONG que doa perucas para pacientes com câncer lança campanha

Começa hoje, 20 de março, a Campanha “O caminhão dos sonhos não pode parar”, criada pela ONG Cabelegria, cuja meta é conquistar a quantia de R$ 300 mil para a compra de um novo caminhão. A ação foi criada para dar continuidade no projeto do “Banco de Perucas Móvel”, lançado em outubro de 2016. Com o apoio conquistado até agora foi possível confeccionar e doar mais de 500 perucas, entre São Paulo e Rio de Janeiro, porém, com o fim do patrocínio, a instituição necessidade de dinheiro para aquisição de um novo truck e, assim, conseguir devolver sorrisos às pacientes de todo o Brasil.

As doações são a partir de R$ 10,00 e podem ser feitas de forma rápida e segura pelo link www.kickante.com.br/cabelegria .

O Cabelegria tem como missão devolver o sorriso para pacientes com câncer com a confecção e doação gratuitas de perucas. Para o trabalho continuar, agora é necessário atingir este valor de arrecadação ou conseguir a doação de um Truck, para que este seja adaptado como o novo “Banco de Perucas Móvel”, podendo atender pacientes em diversas cidades e Estados.

A ONG foi criada em 2013 por Mylene Duarte e Mariana Robrahn, que começaram o projeto com objetivo de arrecadar doações de cabelo para produzir peruquinhas e doar para crianças com câncer. Na época, as amigas criaram um evento no facebook, que tomou grandes proporções em pouco tempo de operação e, em menos de seis meses, criaram a ONG com CNPJ. Em 2016, a atriz Giovanna Antonelli abraçou a causa e tornou-se madrinha da Organização.

Outras personalidades apoiam o Cabelegria. Na campanha realizada entre março e junho do ano passado, a ONG contou com a ajuda de diversos artistas e celebridades, como Ana Maria Braga, Fafá de Belém, Beth Szafir, Fabiana Scaranzi, Família Schurmann, Equipe do Studio W Cabeleireiros, Paola de Nigris, Fabio Arruda e Luciana Liviero, que gravaram vídeos falando sobre a importância da campanha e como ajudar.

Para doar e devolver um sorriso a estes pacientes, basta acessar: www.kickante.com.br/cabelegria

