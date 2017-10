ONG busca voluntários para montar brinquedotecas em creches do país

A organização não governamental (ONG) Visão Mundial abriu campanha nacional em busca de voluntários que ajudem na montagem de brinquedotecas em creches comunitárias no país e também de doações de brinquedos, livros e mobília para esses espaços. A intenção é beneficiar diretamente cerca de 2 mil crianças, segundo a assessora nacional de Educação da ONG, Andreia Freire.

Serão atendidas instituições de Recife, São Paulo, Salvador, Fortaleza, Maceió, do Rio de Janeiro, de Brasília e dos sertões alagoano e do Rio Grande do Norte.

A ONG tem foco na proteção à infância e atua em comunidades brasileiras há mais de 42 anos, desenvolvendo ações em prol do bem-estar das crianças. “Uma das ferramentas pedagógicas que a gente utiliza para desenvolver essas ações é o calendário dos direitos”, destaca Andreia.

Esse calendário anual elege algumas datas vinculadas ao direito da infância. Neste mês de outubro, é dado ênfase ao brincar, em comemoração ao Dia da Criança, porque a prática tem relação com a infância e com o seu desenvolvimento. A partir da experiência no contato e no diálogo com escolas e creches municipais das comunidades onde atua, a Visão Mundial percebeu a ausência de espaços que promovam o brincar e o espaço lúdico necessário para que as crianças tenham esse ambiente favorável ao seu desenvolvimento.

"Daí surgiu a ideia de focar essa data, este ano, na primeira infância e na promoção de uma mobilização das pessoas das cidades, em prol da estruturação das brinquedotecas”, diz Andreia. O objetivo é envolver as pessoas das cidades para que percebam a importância do brincar para a criança, sobretudo na primeira infância.

A mobilização de pessoas para os mutirões de montagem das brinquedotecas já começou. No Rio de Janeiro, por exemplo, as brinquedotecas foram construídas no final de semana passado. As festas de inauguração estão programadas para terça (10), no Centro de Convivência Infantil Santa Clara, em Duque de Caxias, e quarta-feira (11), no Centro Comunitário de Santa Rita, em Nova Iguaçu, ambos na Baixada Fluminense.

Segundo Andreia Freire, nessas datas haverá a inauguração dos espaços e atividades de recreação para as crianças. “Se a pessoa não pode doar o tempo, ela doa brinquedos, ajuda da maneira como é possível para ela. O importante é que a gente gere um movimento de apoio e de sensibilização”, destaca a assessora.

Voluntários

As festas de comemoração do Dia da Criança e de inauguração dos espaços de brincadeira ocorrerão nos dias 9, em São Paulo; 10, em Salvador e no Rio de Janeiro; 11, em Fortaleza e no Rio; 12, em Brasília; 16, no sertão do Rio Grande do Norte; 20, no Recife e em Maceió; e 26, no sertão alagoano.

No site da ONG Visão Mundial, os voluntários podem se inscrever para ajudar na montagem e na inauguração de cada espaço.

Veja Também

Comentários