Onça-parda é resgatada de árvore de residência após 20 horas

Uma onça parda que estava no alto de uma árvore no quintal de uma residência em Anaurilândia foi capturada na tarde de ontem (22) após ficar presa desde a noite de quinta-feira (21). O animal subiu na árvore após se assustar com a população que se aglomerou para tirar foto enquanto ela andava pelas ruas.

Para se proteger, a onça subiu em uma árvore mais próxima e mesmo com a Polícia Militar Ambiental (PMA) e o Corpo de Bombeiros se afastando, o animal não desceu. O animal estava a cerca de 200 metros de vegetação que liga a área rural.

A área ficou isolada até às 16h20, quando o animal foi capturada. A onça foi encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), da Capital.