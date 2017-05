Oficinas capacitam educadores sobre o uso seguro da internet

Os crimes praticados pela tnternet, com destaque para o cyberbullying, serão tema do ciclo de oficinas “Segurança, ética e cidadania na Internet”, que acontece nesta sexta-feira (12), a partir das 8h30, no Centro de Formação da Semed (Secretaria Municipal de Educação). Destinado aos profissionais da Educação, o evento é uma parceira entre o Ministério Público Federal e a Organização Não Governamental Safernet, que realiza um trabalho em todo o país, levando palestras de conscientização sobre o uso seguro da internet, especialmente entre crianças e adolescentes.

A maneira como os adolescentes vem se relacionado com o mundo virtual é preocupação constante dos educadores. Um exemplo recente foram os casos de suicídio cometidos por jovens em vários países, supostamente influenciados pelo jogo ‘Baleia Azul’, onde os mediadores exigem o cumprimento de tarefas que podem ocasionar a morte do adolescente.

A Semed chegou a distribuir, em abril, uma carta direcionada aos pais e a direção das escolas, fazendo um alerta sobre o jogo e solicitando atenção quanto ao comportamento dos alunos. Nesta semana, a secretária de Educação Ilza Mateus também participou de audiência pública na Câmara Municipal, que teve como tema o bullying.

A oficina que acontecerá na Semed é voltada a profissionais da rede de ensino pública e particular e a ideia é que após o evento, os técnicos da Divisão de Tecnologia Educacional elaborem uma capacitação para orientar os coordenadores tecnológicos das unidades escolares.

O objetivo é oferecer ferramentas aos educadores para que eles abordem o tema com os alunos, criando uma conscientização sobre o uso correto e seguro da internet. Os profissionais também serão orientados quanto a forma de identificar crimes como o bullying virtual, que é a prática que envolve o uso de tecnologias de informação e comunicação para dar apoio a comportamentos agressivos e preconceituosos.

