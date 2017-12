Oficina promove integração entre Coordenadorias do ensino médio da SED

No primeiro dia de formação, nessa quarta-feira (13), a secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta, compartilhou com os professores a experiência no Canadá, durante Missão Pedagógica em Toronto. - Foto: Emilia Sbrocco Dorsa

Os professores da Secretaria de Estado de Educação (SED) que atuam no órgão central, nas Coordenadorias de Políticas para o Ensino Médio (Copem), Políticas para a Educação Profissional (Copep) e no Núcleo de Ensino Médio Integral (Nuemi) participam esta semana da Oficina de Cocriação para Planejamento Estratégico das Coordenadorias do Ensino Médio, ministrada pelo Instituto Tellus e Fundação Itaú BBA, no Centro de Formação Mariluce Bittar, em Campo Grande.

O encontro, com duração de dois dias, tem como foco a integração dos setores que atuam nas políticas para o ensino médio. “Os professores estão apresentando um pouco do trabalho de suas Coordenadorias, para que a integração entre os setores seja fortalecida, além disso, estão conhecendo o resultado de pesquisas que vão embasar o trabalho da SED, à luz da reforma do ensino médio e pensando sempre no estudante”, explicou o coordenador de Implementação da BNCC da SED, Hélio Queiroz Daher.

No primeiro dia de formação, nessa quarta-feira (13), a secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta, compartilhou com os professores a experiência no Canadá, durante Missão Pedagógica em Toronto. “Fomos justamente para conhecer o ensino médio de um país onde 95% dos estudantes estão na escola pública, país que busca excelência na aprendizagem, trabalhando sempre com equidade e ética e que pode nos inspirar, especialmente nas competências socioemocionais”, destacou a secretária.

Para Renato Gonçalves, que atua na equipe de ensino médio em tempo integral, as atividades desenvolvidas durante a formação possibilitam um diagnóstico da gestão, assim como as possibilidades de melhoria nos processos internos. “É bem interessante poder abordar e analisar nossos desafios, além de promover a integração dos envolvidos no ensino médio, pensando no impacto que causará no nosso resultado, que é o estudante da Rede Estadual de Ensino”, informou o professor.

Parceiros

O Instituto Tellus é uma organização sem fins lucrativos que busca desenvolver pesquisas, eventos e iniciativas para inspirar gestores públicos e sociedade civil a inovar. Já o Itaú BBA prioriza apoio a projetos que têm objetivo de aperfeiçoar o ensino básico.

Texto e foto: Emilia Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)