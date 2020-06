Aulas presenciais da Rede Estadual de Ensino são suspensas até 31 de julho em MS

A manutenção das suspensão das aulas levou em consideração o avanço da Covid-19 em Mato Grosso do Su - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Decreto prorrogando a suspensão das aulas presenciais até 31 de julho nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE) foi publicado nesta sexta-feira (26.6) no Diário Oficial do Estado.

O documento assinado pelo governador Reinaldo Azambuja e pelos secretários de Saúde, Geraldo Resende, e de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta, também orienta as redes públicas municipais de ensino e as escolas particulares da Educação Básica a fazerem o mesmo.

Durante esse período, os alunos vão continuar a receber atividades. Levantamento da Secretaria de Estado de Educação (SED) mostra que 98% dos estudantes matriculados na Rede Estadual são atendidos virtualmente ou com materiais impressos.

A manutenção das suspensão das aulas levou em consideração o avanço da Covid-19 em Mato Grosso do Sul e as recomendações do Centro de Operações de Emergência.

A medida anunciada atinge os 210 mil estudantes matriculados nas 345 unidades da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. A publicação pode ser conferida nas páginas 5 e 6 do Diário Oficial.