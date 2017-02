OAB/MS entrega carteira a 44 novos advogados

A primeira grande entrega de carteiras para os novos advogados sul-mato-grossenses aconteceu na manhã da segunda-feira (07) no auditório da Ordem dos Advogados, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS). A solenidade que emocionou familiares e amigos admitiu 44 profissionais nos quadros da instituição. Na oportunidade, 3 estagiários também receberam a carteira.

O padrinho de turma e ex-presidente da Associação dos Novos Advogados (ANA), Yves Drosghic, disse que o advogado tem função preponderante na educação do povo e que um país só é justo se as pessoas forem livres, o judiciário forte e a advocacia respeitada. Na ocasião, Yves criticou decisões do Poder Judiciário como a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) que autoriza a prisão de réu condenado antes mesmo do trânsito em julgado da ação. “Somente nós advogados falamos pelo cidadão comum; temos a responsabilidade de defender a Ordem Constitucional. É preciso que nós nos unamos ao Conselho Seccional da OAB/MS e de forma corporativa defendamos nossos direitos, seja pelas prerrogativas profissionais ou por honorários dignos. Vamos mostrar para a sociedade que somos uma classe indispensável à vida cotidiana das pessoas e ao bom exercício das instituições”, afirmou.

Em seu discurso, o presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche, disse que a entidade tem dois importantes papéis: agregar os profissionais devidamente habilitados e fazer a defesa da sociedade brasileira. “A OAB sempre vai ser a guardiã da Constituição e a nossa instituição só tem valor com o trabalho de vocês. Ser advogado é quase um instinto que nasce com a gente, já que é um ofício que exerce a defesa do seu semelhante. Temos lutado incessantemente por nossas prerrogativas, mas orientamos, sobretudo, que não se deixem atrair pelo lucro fácil. Intervimos na proteção ao colega que age dentro da lei, mas punimos aqueles que não o fazem”, lembrou.

A advogada Pâmela Vieira da Anunciação de Barros proferiu o juramento. O advogado Artur Felipe de Matos Moulie Rodrigues, lembrou a ansiedade dos bacharéis na expectativa por este momento. “Após a colação de grau, creio ser esse o momento mais esperado por todos nós: receber a tão sonhada carteira da OAB. Hoje somos parte de um grupo especial. Ser operador do direito é reconhecer a supremacia e a força da nossa Constituição”. Artur finalizou o seu discurso citando o escritor e palestrante Zig Ziglar... “Se você aprendeu algo com a derrota, você na verdade nunca perdeu”.

Representando a Associação dos Novos Advogados (ANA), o conselheiro estadual André Fredo deu as boas vindas aos colegas rememorando os primeiros desafios que enfrentou depois de pegar a carteira da OAB. Entusiasmado pela vitória pessoal na profissão, Fredo falou sobre a aprovação do piso salarial para os advogados e reforçou que a luta dos profissionais por uma remuneração mais justa não termina por aqui.

Seguindo o exemplo dos pais

A advogada de 22 anos, Patrícia Antunes Sisti, recebeu a carteira da OAB das mãos do pai, que é promotor de justiça. Foi aprovada no Exame da Ordem no nono semestre e formou-se em direito no final do ano passado. Teve no pai o exemplo para seguir a carreira jurídica. “Eu nem entendia o que fazia um promotor de justiça, mas já admirava o meu pai trabalhando nas audiências e antes mesmo da começar a faculdade, trabalhei com ele como voluntária. Depois fiz outros estágios. É a minha inspiração”, disse.

Surpresa ainda com o registro profissional tão logo que concluiu a graduação, Patrícia diz que quer atuar na área de Direito Internacional. “Minha monografia foi sobre o direito internacional dos refugiados. Estou muito feliz por esta conquista e pelas oportunidades que surgirão a partir de agora”, completou.

O advogado Lucas Gordin Freire de Mello também se espelhou no pai na hora de escolher a profissão. “O meu pai é o meu mentor, minha inspiração, é o meu professor no dia a dia. Quis seguir essa área por ter acompanhado o trabalho dele em prol da advocacia durante os 26 anos de carreira construiu. Seguir essa história me faz querer dar continuidade ao legado”, explicou.

Participaram da cerimônia o vice-presidente da OAB/MS, Gervásio Alves de Oliveira Junior, o secretário-geral, Marco Aurélio de Oliveira Rocha, o secretário-adjunto, Vinícius Monteiro Paiva, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul, José Armando Amado, a presidente, a presidente da Comissão dos Novos Advogados, Janaina Pouso e a conselheira estadual, Andressa Basmage.

Na quarta-feira (08) aconteceu a entrega de carteiras para 42 advogados e 6 estagiários no auditório da OAB/MS.

