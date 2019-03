OAB/MS acompanha no TRT24ª Região proposta de mudança na organização judiciária de 1ª instância

Da redação com assessoria

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), esteve presente no Tribunal Regional do Trabalho 24ª Região, acompanhando a sessão administrativa que analisa proposta de mudança na organização judiciária de 1ª instância.

Estiveram presentes o Secretário-Geral Stheven Razuk, acompanhado dos Presidentes das Subseções de Dourados e São Gabriel D’Oeste, Alexandre Mantovani e Célia Bernardo, respectivamente. Além do Conselheiro Federal Wander Medeiros e o advogado Tiago Koutchin.

A proposta discute a remoção de três varas de cidades do interior do Estado: Amambai, Fátima do Sul e São Gabriel D’Oeste, sob o argumento principal de baixo número de demandas.

A OAB/MS entende que ao instante em que ecoa o sentimento da advocacia da importância da justiça do trabalho, constitui retrocesso a medida de redução de varas, quando a sociedade reclama, como em Dourados, a abertura de novas varas trabalhistas.

Em virtude da complexidade do tema, o projeto foi retirado de pauta tendo em vista a necessidade da presença de todos os membros do pleno do Tribunal para debaterem a matéria.