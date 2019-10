OAB vai à Escola leva palestra sobre bulliyng a estudantes da Rede Pública

A aplicação da Lei 13.185 foi debatidas com os estudantes - Divulgação

A aplicação da Lei 13.185 de 6 de novembro de 2015, que trata a respeito do Bulliyng, foi tema de palestra da Comissão ‘OAB vai à Escola’. Os membros da Comissão estiveram na Escola Estadual Antônio Delfino Pereira com a Palestra ‘Bullying na Escola – Diga Não’!

A Presidente da Comissão Ana Laura Nunes Da Cunha Ribeiro esteve na escola com a Secretária-Geral Liliane Pimentel Ribas, a Secretária-Geral Adjunta Zadriane Gasparetto e o membro da Comissão Cherces Lucas Diniz Sant Anna, que proferiu a palestra aos alunos.

A palestra teve como principal objetivo esclarecer aos alunos sobre o que é bullying, uma vez que o tema vem tomando grande proporção no cenário mundial, haja vista as diversas consequências já contabilizadas, tanto no ambiente escolar quanto familiar. Foram tratados dos tipos existentes, bem como as consequências e sanções desses atos.

Na ocasião, a Secretária-Geral da Comissão Liliane Pimentel Ribas comentou sobre a importância da presença dos pais na escola, bem como a importância da família na educação dos filhos. Segundo ela, os pais devem estar atentos aos comportamentos dos filhos dentro e fora da escola.

“A família deve, portanto, se esforçar em estar presente em todos os momentos da vida dos seus filhos. Presença que implica envolvimento, comprometimento e colaboração. Devem estar atentos às dificuldades, não só cognitivas, mas também comportamentais. Devem estar prontos para intervir da melhor maneira possível, visando sempre o bem dos nossos filhos. A família corresponde a 70% da educação. E quando a família está junto, os filhos terão sucesso dentro e fora da escola” explicou.

De acordo com Ana Laura, a Comissão ‘OAB Vai à Escola’, com apoio do Presidente Mansour Elias Karmouche, visa demonstrar tanto aos alunos, pais e escolas a importância da aplicação da lei 13.185 de 6 de novembro de 2015, que trata a respeito do Bulliyng.