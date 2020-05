OAB promove Dia D para vacinação contra gripe

Vacinação ocorre no estacionamento da OAB/MS, para evitar aglomeração

A OAB/MS promove, nesta quinta-feira, o Dia D da vacinação contra gripe para advogados e estagiários inscritos. É a segunda etapa da vacinação com objetivo de imunizar a advocacia contra H1N1 e também evitar que fiquem doentes neste período delicado da pandemia do novo coronavírus. A vacinação ocorre até às 17h na sede da OAB/MS.

A vacinação é promovida pela CAAMS (Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul), braço da OAB responsável pela saúde e bem-estar da categoria, presidida pelo advogado José Armando Amado.

Este ano é o quinto seguido que a OAB/MS e CAAMS aplicaram a vacina contra a gripe H1N1. Para garantir a segurança dos advogados e dos profissionais da saúde que aplicam a vacina, a ação foi realizada pelo formato drive-thru, com entrada de veículos permitida apenas pela Av. Mato Grosso, 4700.

Para evitar aglomeração, vacinação é feita no sistema drive-thru

“É um plano de imunização necessário e realizado de forma inédita pelo sistema drive-thru, visando garantir a saúde da nossa classe. A preocupação da OAB/MS, em conjunto com a CAAMS, é sempre atender a advocacia da melhor maneira possível, principalmente nesse momento de Coronavírus, em que precisamos evitar aglomeração, mas ao mesmo tempo estarmos saudáveis para enfrentar essa pandemia”, ressalta Mansour Karmouche, presidente da OAB/MS.

Medidas de prevenção

A CAAMS também disponibiliza uma plataforma online feita para tirar dúvidas a respeito do Coronavírus. A plataforma conta com uma equipe de saúde especializada que oferece orientações 24 horas por dia. Acessando o link https://www.novocoronavirus.info, pode-se encontrar informações seguras, atualizadas e livre de FakeNews.

Além disso, entrando no link personalizado direto para o chat no WhatsApp: https://l.ead.me/CAAMS, é possível conversar gratuitamente e tirar dúvidas com profissionais da saúde. Para acessar basta informar o CPF e o número de registro da OAB.