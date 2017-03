OAB de Dourados já conta com ponto exclusivo da Fecomércio para emissão de certificado digital

A Fecomércio-MS inaugurou nesta sexta-feira, 24, na 4ª subseção da OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil), em Dourados, o ponto de atendimento voltado à emissão de Certificado Digital exclusiva aos profissionais da área de Direito.

O ponto funcionará no mesmo período da subseção, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 18 horas. "O foco é proporcionar comodidade e oferecer um serviço de qualidade e confiável aos nossos clientes”, explica a gestora do departamento de Relações com o Mercado da Fecomércio-MS, Audrea Cortes. A solenidade contou com participação de Valter Mario Silva Castro, diretor-tesoureiro da Fecomércio-MS e presidente do Sindicom de Dourados.

O certificado digital é usado na tramitação do Processo Judicial Eletrônico (PJ-e), com segurança e a garantia da integridade dos documentos eletrônicos. Além da agilidade e clareza de informações, o sistema de certificação oferecido pela Fecomércio-MS, da Certisign, proporciona confiabilidade e valor de token diferenciado.

Secretário-geral da subseção, Leandro Luiz Belon esteve a frente do processo para instalação do ponto de atendimento, ao lado da Fecomércio. “A proposta de valores é muito boa, bem como a qualidade do serviço de Certisign”.

Com 100% dos processos digitais na justiça estadual, a expectativa é que até outubro a Justiça Federal também acompanhe a digitalização, em Dourados. “Para nós, o certificado digital é ferramenta de trabalho”, explica o secretário da OAB.

O presidente da subseção da OAB em Dourados, Fernando Bonfim Duque Estrada, explica que oferecer um ponto de certificação dentro da Casa do Advogado foi um compromisso assumido com a categoria. “Inclusive para facilitar que os advogados tirem dúvidas e sejam atendidos com plantão para manutenção”.

Serviço já reconhecido pela clientela pela qualidade, a Certificação Digital da Fecomércio também possibilita a comodidade da assinatura eletrônica de documentos por meio de dispositivos móveis.

